شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: منظومة النقل جاهزة وتعليق الرحلات الدولية مستمر والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب عن فخره بالجهود التي قامت بها القيادة -أيدها الله- طوال المرحلة الماضية لمواجهة هذه الجائحة بجميع تحدياتها والحد من آثارها السلبية وتداعياتها، مشيرًا إلى دعمها السخي لجميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل عام ولقطاع النقل على وجه الخصوص طوال هذه الأزمة، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال مليوني و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة، وغيرها من أعمال التنظيف والصيانة خلال ساعات منع التجول.
وأشار الجاسر إلى استمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج البري والبحري عبر منافذ المملكة كافة حتى إشعار آخر وفقًا لما أقرته الجهات ذات العلاقة، منوهًا على أهمية التكامل مع جميع مستخدمي وسائل النقل لتخطي تحديات المرحلة بتعاونهم واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر، مؤكدًا جاهزية المنظومة وجميع مرافقها ومنشآتها للمرحلة المقبلة بالتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها.
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