شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الداخلية: قرار العودة يشمل مكة مع تعليق العمرة والان نبدء بالتفاصيل
واشار إلى أن العودة للحياة الطبيعية بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية لا تعني زوال المخاطر، ومنع انتشارها يكون بالالتزام ، وستتم متابعة تنفيذ التعليمات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
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