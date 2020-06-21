شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الداخلية: قرار العودة يشمل مكة مع تعليق العمرة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الأمني لـوزارة الداخلية: الوزارة استقبلت كثير من الاستفسارات حول مكة المكرمة هل يشملها عودة الحياة، وأكد أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة مع تعليق العمرة.

واشار إلى أن العودة للحياة الطبيعية بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية لا تعني زوال المخاطر، ومنع انتشارها يكون بالالتزام ، وستتم متابعة تنفيذ التعليمات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.