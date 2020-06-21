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مع عودة الحياة.. إجراءات احترازية  مشددة بالمحال والمراكز التجارية بالشرقية 

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شهدت المنطقة الشرقية اليوم عودة المواطنين والمقيمين للحياة الطبيعية، تحت شعار "نعود بحذر"، مؤكدين على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتمثلة بارتداء الكمامة، والحرص على غسل اليدين، وتحقيق التباعد الجسدي بترك مسافة آمنة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية استمرارا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – في التعامل مع كوفيد 19 منذ بدايته لمكافحته والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

ورصدت وكالة الأنباء " واس " في جولة ميدانية عدداً من المراكز التجارية والمجمعات ومحال التسوق في المنطقة وعي المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية وتحقيق التباعد الجسدي، التي أكدت عليها وزارة الصحة والجهات المعنية خلال تنقلاتهم وتسوقهم، مما يعكس الوعي الكامل لدى افراد المجتمع.

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