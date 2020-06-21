شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الصناعة السعودية تشهد تقدماً متسارعاً والان نبدء بالتفاصيل

• حكومة خادم الحرمين هيأت الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي

• التوجيه مواصلة برامج تعزيز جودة الحياة والتخفيف من الآثار البيئية

• تعزيز التواصل مع المستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمدينة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي.

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ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- للقطاع الصناعي من إمكانيات وقدرات، مبيناً أن الصناعة السعودية تشهد ولله الحمد تقدماً متسارعاً، بفضل الله ثم بفضل التسهيلات التي سخرتها حكومة المملكة، مؤكداً أهمية العمل على مراقبة التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف الجهود التوعوية لمنسوبي هذه المنشآت، مع العمل على تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لاستثمار هذه الفرص، واستمرار برامج تحسين جودة الحياة، والتخفيف من الآثار البيئية للعمليات الصناعية، بما يضمن توفير جو ملائم لسكان المدينة.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود الهيئة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعية خلال فترة جائحة كورونا المستجد، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لمواصلتها، لا سيما جهود التوعية لغير الناطقين باللغة العربية.

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل شكره لسمو الأمير على الدعم المتواصل والرعاية التي تحظى بها مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير لتحقيق أهدافها.