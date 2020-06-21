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إغلاق محلين و3 صالونات حلاقة بالقطيف

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أغلقت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ثلاثة صالونات حلاقة بمحافظة القطيف في اليوم الأول لعودتها لممارسة نشاطها على خلفية قرار عودة الأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وعودة الحياة الطبيعية منذ إغلاق محلات الحلاقة في مارس الماضي.

وتم إغلاق محلات الحلاقة بعد تسجيل الفرق الرقابية لملاحظات عدم التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار عودة الحياة الطبيعة.

كما أغلقت الأمانة أمس محلين مخالفين في مجمع تجاري بالقطيف لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والمتمثلة في تدني مستوى النظافة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، ويأتي ذلك ضمن حملات الرقابة المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة.

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