أمانة عسير تتوعد المخالفين بـ صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل بأقصى العقوبة

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بدأت أمانة منطقة عسير اليوم الأحد بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صوالين الحلاقة والمشاغل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة قد بدأت بتكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومشاغل التجميل، بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بكافة الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي من شأنها حماية العملاء والموظفين على حد سواء.

وأضاف أن أمانة المنطقة تهدف من هذه الحملات المكثفة رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظًا على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.

ونوه الحميدي إلى أن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشآه مخالفة.

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وطالب الدكتور وليد الحميدي من الجميع بالتعاون مع الأمانة وكافة بلديات المنطقة بالإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مشغل تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

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