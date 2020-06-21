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شاهد.. عودة صوالين الحلاقة للعمل في أحد رفيدة
التقيد باللباس الكامل خلال مزاولة الحلاقة
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
عادت محلات وصوالين الحلاقة للعمل بمحافظة أحد رفيدة بعد أن تم إغلاقها وتوقفها عن العمل منذ بداية جائحة كورونا وذلك للحد من أي نقل للعدوى.
وباشرت محلات وصوالين الحلاقة اليوم عملها بعد رفع الحظر الكلي اليوم في المملكة مع التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة.
“متابعات الخليج 365” وثقت بالصور عودة العمل في بعض محلات وصوالين الحلاقة التي باشرت عملها اليوم في أحد رفيدة بعد قيام هذه المحلات بتعقيم المحال وتقيدهم بلبس الكمامات الكاملة والقفازات خلال تأديتهم عمل الحلاقة للزبائن.
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