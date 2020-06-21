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صرف أكثر من 15 مليونًا مكافآت للطلاب والطالبات بـ محايل عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (15) مليونًا لشهر (رمضان) لعام 1441هـ، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم غد الاثنين.
وقدّم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.
كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.
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