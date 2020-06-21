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69 إصابة جديدة بـ كورونا في جازان .. وتعافي 16 حالة
الحالات الجديدة تم رصدها في 10 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد - جازان
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 19 إصابة، والدائر 18 إصابة، وبيش 12 إصابة، وأبو عريش 7 إصابات، والطوال 3 إصابات، وصبيا إصابتين، وصامطة إصابتين، والعارضة إصابتين، والعيدابي إصابتين، والحرث إصابتين.
من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 16 حالة شفاء، وحالة وفاة في صبيا.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1833 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1435 حالة، وبلغ عدد الوفيات 19 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 379 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3379 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 157612 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 101130 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1267 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 55215 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.
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