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شكرا لقرائتكم الملكية الفكرية تستهدف حجب 231 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا تمهيدًا لإغلاقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملكية الفكرية تستهدف حجب 231 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا تمهيدًا لإغلاقها
شملت بثًا للقنوات الرياضية المشفرة ومشاهدة أفلام ومسلسلات دون ترخيص
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملة تفتيشية على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، حيث رصدت الهيئة 231 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا لأنظمة الملكية الفكرية لمنع تصفحها داخل المملكة العربية السعودية.
وشملت المخالفات بثًا مباشرًا للقنوات الرياضية المشفرة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحبها، وتحميل ومشاهدة الأفلام والمسلسلات دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، وتحميل الكتب بصيغة PDF دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف وبيع اشتراكات وسيرفرات القنوات التلفزيونية المشفرة عن طريق الـIPTV، وكسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد بطرق غير نظامية، التحميل والاستماع للموسيقى دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق.
وأوضحت هيئة الملكية الفكرية أن هذه المواقع انتهكت حماية حقوق المؤلف وترتب عليها عقوبات وغرامات مالية قد تصل إلى 250 ألف ريال أو إغلاق الموقع المخالف وسحب الترخيص التجاري، وفي بعض الحالات تصل للسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو التشهير على حساب المتعدي وإزالة التعدي.
وشددت هيئة الملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح، وتهيب المواطنين والمقيمين دعم جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل عبر الرقم (920021421) أو البريد الإلكتروني [email protected]
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