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مكة المكرمة والباحة تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت مكة المكرمة، اليوم الأحد، أعلى درجات حرارة في المملكة بـ 44 درجة مئوية، ثم محافظة الأحساء بـ 43 درجة مئوية.
وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن شرورة حلت في المرتبة الثالثة من حيث درجة الحرارة بـ 42 درجة مئوية، ثم الدمام ووادي الدواسر بـ 41 درجة مئوية، ثم القيصومة والرياض ونجران بـ 40 درجة مئوية.
بينما سجلت الباحة أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد بـ 29 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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