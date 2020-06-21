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الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة 51 سيارة بالشرقية

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2020-06-21

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط في سرقة 51 سيارة بالشرقية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة (51) سيارة.

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وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنَين وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر)، وذلك بعد تورطهم بسرقة (51) سيارة، وارتكاب (11) قضية أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام.

وأضاف الدريهم أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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