«هيئة الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تنفذ حملة «خذوا حذركم» للوقاية من «كورونا»

بالتزامن مع رفع منع التجول
نفَّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، الحملة التوعوية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد» تحت شعار «خذوا حذركم».
الحملة أطلقها رئيس الهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مزامنةً مع رفع منع التجول في جميع مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.
وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة، وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.
وتهدف الحملة إلى توعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات، وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.
وتضمَّنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية، بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأشاد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة؛ للحد من انتشار جائحة «كورونا» ومكافحتها والتخفيف من آثارها.
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