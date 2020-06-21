«وقاية» يحدد 6 إجراءات وقائية للعمالة في المصانع والإنشاءات

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، الإجراءات الوقائية للعمالة في المصانع والإنشاءات، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأرفق المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انفوجرافًا يحتوي على 6 إجراءات وقائية للعمالة في المصانع والإنشاءات، مشددًا على ضرورة الالتزام بها.

وتشمل هذه الإجراءات، إنشاء نقطة فحص لجميع العاملين ورصد الحالات التي لديها ارتفاع في درجات الحرارة، وتوعية العمال بوسائل انتقال وأعراض كوفيد 19 وتشجيعهم على الإبلاغ عند ظهورها.

كما تشمل تشجيع العمال على الممارسات الوقائية كغسل اليدين والتباعد الاجتماعي، وآداب السعال والعطس.

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ويجب أن يتم توفير وتوزيع مطهرات اليدين ووضعها في المرافق كافة والتأكد من توفر صابون اليدين في دورات المياه.

وتضمنت الإجراءات تزويد العمال بالكمامات وإرشادهم بالطريقة الصحيحة لارتدائها. بجانب تجهيز غرفة عزل صحي للعمال المشتبه بهم تتوفر فيها اشتراطات العزل الصحي.

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