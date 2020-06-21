«الداخلية» تحدد الاستثناء الوحيد من قرار عودة الحياة لطبيعتها في المملكة

أكدت وزارة الداخلية، أن قرار عودة الحياة لطبيعتها في المملكة، اليوم الأحد، يشمل جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء «تعليق العمرة».

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: «وردنا كثير من الاستفسارات حول مكة المكرمة.. هل يشملها عودة الحياة. وأؤكد أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة مع تعليق العمرة».

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