أمانة الشرقية تغلق محلين و3 صالونات حلاقة مخالفة لإجراءات مواجهة انتشار «كورونا المستجد»

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، ثلاثة صالونات حلاقة بمحافظة القطيف، بعد أن تبين عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك، خلال جولات الفرق الرقابية على صالونات الحلاقة خلال اليوم الأول لتفعيل قرار عودة الأنشطة الاقتصادية لممارسة أعمالها وعودة الحياة الطبيعية منذ إغلاق محلات الحلاقة في مارس الماضي.

وتم إغلاق محلات الحلاقة بعد تسجيل الفرق الرقابية عدم التزامها بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد قرار عودة الحياة الطبيعة.

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كما أغلقت الأمانة، أمس السبت، محلين مخالفين في مجمع تجاري بالقطيف لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والمتمثلة في تدني مستوى النظافة. وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما.

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