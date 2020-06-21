التفاصيل الكاملة لخريطة إصابات كورونا الجديدة في بالمملكة.. الرياض تتصدر بـ 668 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 3,379 حالة في المملكة؛ حيث تصدّرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 668 حالة، تلتها جدة بـ 342 حالة، ثم مكّة المكرمة بـ340حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي: (225 في الدمام و216 في القطيف و179 في الطائف و165 في المدينة المنورة و127 في خميس مشيط و102 في الهفوف و77 في حائل و77 في الخبر و69 في نجران و59 في أبها).

كما تم تسجيل (51 حالة في بريدة و40 في الجبيل و40 في صفوى و39 في المبرز و37 في حفر الباطن و27 في الخرج و27 في راس تنورة و20 في الظهران و19 في جازان و18 في الدائر و17 في بقيق و15 في المزاحمية و14 في بيشة و14 في عنيزة و13 في ينبع و13 في الدرعية و12 في الأسياح و12 في أحد رفيدة و12 في بيش و11 في حوطة سدير و11 في الرس و9 في بلجرشي و9 في المذنب).

وتم تسجيل 8 حالات في كل من (تبوك، والباحة، ورنية، وعيون الجواء) و7 حالات في كل من (عفيف، والدلم، وأبو عريش، وسراة عبيدة، وسبت العلاية)، و6 في القويعية و5 حالات في كل من (خليص، وتنومة، وبارق، والرويضة، والمضة، والمجمعة، ومحايل، وتبالة، والبكيرية، وأضم).

وسجلت 4 حالات في كل من (وادي بن هشبل، والحناكية، ومهد الذهب، وحوطة بني تميم، وظهران الجنوب، وتثليث، وبقعاء، وقرية العليا) و3 حالات في كل من (الطوال، وعقلة الصقور، وسكاكا، والبدائع، والوجه، وليلى، وتمير، وسلوى، ورجال المع، والقريع).

كما تم تسجيل حالتين في كل من (رفائع الجمش، وعريعرة، والعيدابي، والعارضة، والدوادمي، ورابغ، والزلفي، والخرمة، ورياض الخبراء، وظلم، وثادق، وحريملاء، وشرورة، وصامطة، وصبيا، والليث، ورماح، والنعيرية، والحرث، وساجر، ووادي الدواسر، والبشائر). وسُجلت حالة واحد في كل من (بطحاء ، وخباش والحرجة و عرعر).

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وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3,379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى1267 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

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