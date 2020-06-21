وزير الموارد البشرية للموظفين بعد عودة الحياة لطبيعتها: «شاركنا التزامك»

بصورة من مكتبه يرتدي خلالها الكمامة..
حثَّ وزير الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، المھندس أحمد الراجحي، الموظفین في القطاعین العام والخاص، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائیة، بعد عودة الحیاة لطبیعتھا في المملكة، اليوم الأحد، ورجوع غالبیة الموظفین لمقارّ أعمالھم.
ودشن الوزير حملة «شاركنا التزامك» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حیث نشر صورة له وھو يرتدي الكمامة ويباشر عمله في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض.
وغرد الراجحي، قائلًا: «صباحكم عمل دؤوب لوطن يستحق العطاء، نعود بحذر والتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائیة، من أجل بیئة عمل صحیة.. أشارككم عملي والتزامي.. شاركنا التزامك».
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