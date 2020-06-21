بـ35 ألفًا و656 تحليلًا خلال 24 ساعة.. الصحة تجري أكبر عدد من فحوصات كورونا

الإجمالي وصل إلى مليون و346 ألفًا و641 منذ بداية الجائحة
أجرت وزارة الصحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكبر عدد من فحوصات «كورونا المستجد» منذ ظهور الجائحة بالمملكة.
وبلغ إجمالي الفحوصات التي أجرتها معامل وزارة الصحة (البلمرة الجزيئية PCR)، خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 ألفًا و656 تحليلًا، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًّا منذ ظهور الفيروس بين المواطنين والمقيمين.
فيما بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة للفيروس، مليونًا و346 ألفًا و641، منذ بداية الجائحة وتسجيل أول إصابة في 2 مارس الماضي.
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