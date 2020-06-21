وزارة الصحة: تسجيل 3379 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1267

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1267 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.