السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يعقد اللقاء التوعوي " الوقاية من فيروس كورونا



مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم اللقاء التوعوي " الوقاية من فيروس

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن الإدارة عملت على تجهيز مقرات العمل بجميع المستلزمات الصحية والتوعوية واللوحات الإرشادية لضمان العودة بحذر وكذلك إنشاء نقاط فرز في مداخل مباني الإدارة للكشف البصري .

وأثنى الدكتور الزائدي على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كما أثنى على جهود الصحة في هذا الجانب وطمأن الموظفين والموظفات بأن مقرات العمل جاهزة لاستقبالهم وفق الخطة المنظمة لذلك .

من جهة ثانية وقف مدير تعليم مكة المكرمة ميدانيًا على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الإدارات المعنية مع عودة 75% من موظفي الإدارة لمقرات العمل، مؤكداً على الالتزام بالبرتوكولات الوقائية وخدمة المراجعين عن بعد بما يلبي مطالبهم واحتياجاتهم.

// انتهى //

18:03ت م

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مكة المكرمة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية اليوم اللقاء التوعوي " الوقاية من فيروس كورونا بمناسبة العودة لمقرات العمل " عن بعد وذلك عبر نظام الزووم الذي يستهدف أكثر من ٦٠٠ موظف وموظفة بتعليم مكة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أن الإدارة عملت على تجهيز مقرات العمل بجميع المستلزمات الصحية والتوعوية واللوحات الإرشادية لضمان العودة بحذر وكذلك إنشاء نقاط فرز في مداخل مباني الإدارة للكشف البصري .وأثنى الدكتور الزائدي على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كما أثنى على جهود الصحة في هذا الجانب وطمأن الموظفين والموظفات بأن مقرات العمل جاهزة لاستقبالهم وفق الخطة المنظمة لذلك .من جهة ثانية وقف مدير تعليم مكة المكرمة ميدانيًا على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الإدارات المعنية مع عودة 75% من موظفي الإدارة لمقرات العمل، مؤكداً على الالتزام بالبرتوكولات الوقائية وخدمة المراجعين عن بعد بما يلبي مطالبهم واحتياجاتهم.// انتهى //18:03ت م0197

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