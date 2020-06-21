السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستعرض دور "السياحة" في التصدي لجائحة كورونا



نجران 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال فرع وزارة السياحة بالمنطقة في التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لتوفير وتخصيص بعض منشآت الإيواء السياحي، وتهيئتها كوحدات للعزل الصحي، ضمن الإجراءات التي يجري اتخاذها للحد من انتشار فيروس

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أن منشآت الإيواء السياحي التي هيأتها الصحة للعزل الصحي، اشتملت على ٣٨٨ غرفة، فيما جرى خلال هذه الفترة تنفيذ ٦٤ جولة ميدانية على هذه المنشآت.

// انتهى //

17:48ت م

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نجران 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واساستعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقريرًا عن أعمال فرع وزارة السياحة بالمنطقة في التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لتوفير وتخصيص بعض منشآت الإيواء السياحي، وتهيئتها كوحدات للعزل الصحي، ضمن الإجراءات التي يجري اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أن منشآت الإيواء السياحي التي هيأتها الصحة للعزل الصحي، اشتملت على ٣٨٨ غرفة، فيما جرى خلال هذه الفترة تنفيذ ٦٤ جولة ميدانية على هذه المنشآت.// انتهى //17:48ت م0191

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