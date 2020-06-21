ثقافي / محافظ المخواة يطلق مبادرة "فلمي لوطني" عن بعد



‎الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أطلق محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم, مبادرة "فلمي لوطني" للطلاب والطالبات التعليم العام "عن بعد", التي تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات والكشف عن مواهبهم الإبداعية وصقلها ورعايتها.

وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور علي بن محمد الجالوق أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الإجازة الصيفية, وستمنح الطلاب والطالبات فرصة ممارسة هواياتهم وإبراز المواهب الفنية لديهم في مجالات التصوير الفني وإبراز المواهب التقنية في مجال الإخراج والمونتاج.

وأشار مدير تعليم المخواة بأن المسار الأول يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومدة الفلم (3-5) دقائق, أما المسار الثاني فيستهدف طلاب المرحلة الثانوية ومدة الفلم (6-8)دقائق, فيما تستمر المسابقة خلال العطلة الصيفية للعام الدراسي 1441هـ, وتتضمن مواضيع المسابقة عن جهود حكومة المملكة في مكافحة فيروس

//انتهى//

17:43ت م

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‎الباحة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأطلق محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم, مبادرة "فلمي لوطني" للطلاب والطالبات التعليم العام "عن بعد", التي تهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات والكشف عن مواهبهم الإبداعية وصقلها ورعايتها.وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور علي بن محمد الجالوق أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الإجازة الصيفية, وستمنح الطلاب والطالبات فرصة ممارسة هواياتهم وإبراز المواهب الفنية لديهم في مجالات التصوير الفني وإبراز المواهب التقنية في مجال الإخراج والمونتاج.وأشار مدير تعليم المخواة بأن المسار الأول يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة ومدة الفلم (3-5) دقائق, أما المسار الثاني فيستهدف طلاب المرحلة الثانوية ومدة الفلم (6-8)دقائق, فيما تستمر المسابقة خلال العطلة الصيفية للعام الدراسي 1441هـ, وتتضمن مواضيع المسابقة عن جهود حكومة المملكة في مكافحة فيروس كورونا , وجهودها في دعم الدول لمواجهة الفيروس خلال الأزمة, إضافة إلى جهود وزارة التعليم في استمرار عملية التعلم عن بعد.//انتهى//17:43ت م0188

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