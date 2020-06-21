السعودية اليوم / حالات الإصابة بكوفيد-19 في جنوب أفريقيا تقترب من 100 ألف



كيب تاون 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي امخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس

وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.

// انتهى //

17:21ت م

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كيب تاون 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي امخيزي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 92681 حالة.وأوضح أن ما يصل إلى 4966 حالة عدوى تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ تفشي الفيروس في أوائل مارس، كاشفاً عن تسجيل 46 حالة وفاة أخرى جديدة مرتبطة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1877 حالة وفاة.// انتهى //17:21ت م0182

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