السعودية اليوم / بلدية بارق تهيئ الحدائق العامة



محايل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

بدأت بلدية محافة بارق بتهيئة وتجهيز الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية ممثلة في قسم الخدمات قامت بتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتهذيب الأرضية الزراعية وتقليم وقص الأشجار, مفيداً أن ألعاب الأطفال والجلسات والممرات عُقمت وطُهرت, حيث وضعت البلدية خطة كاملة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة مرتادي تلك الحدائق.

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17:19ت م

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