السعودية اليوم / عودة موظفي الجهات الحكومية بمنطقة حائل تحت شعار " نعود ‏بحذر"‏



حائل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

شهدت الجهات الحكومية في منطقة حائل عودة الموظفين إلى مقار ‏أعمالهم اليوم تحت شعار " نعود بحذر " وذلك بما لا يزيد عن نسبة ‏‏75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية .‏

وأكدت الجهات الحكومية استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية ‏للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) التي أصدرتها وزارة ‏الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ‏‏(وقاية) , والعمل كذلك على استمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور ‏لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم , حيث تبدأ المجموعة الأولى ‏عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، فيما تبدأ المجموعة الثانية العمل من ‏الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ‏ص , مع استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة ‏الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد , وأن ‏تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة ‏بالعمل عن بُعد.‏

وواكبت وكالة الأنباء

‏ // انتهى //‏

17:12ت م

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حائل 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسشهدت الجهات الحكومية في منطقة حائل عودة الموظفين إلى مقار ‏أعمالهم اليوم تحت شعار " نعود بحذر " وذلك بما لا يزيد عن نسبة ‏‏75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية .‏وأكدت الجهات الحكومية استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية ‏للقطاع العام للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) التي أصدرتها وزارة ‏الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ‏‏(وقاية) , والعمل كذلك على استمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور ‏لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم , حيث تبدأ المجموعة الأولى ‏عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، فيما تبدأ المجموعة الثانية العمل من ‏الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ‏ص , مع استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة ‏الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد , وأن ‏تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة ‏بالعمل عن بُعد.‏وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" عودة الموظفين للجهات الحكومية ‏وسط التزامهم في الاحترازات الوقائية المعمول بها لتطبيق ضوابط الصحة ‏والسلامة وذلك في التقييد بارتداء الكمامات والقفازات وتطبيق التباعد ‏الجسدي، وعدم المصافحة، واستعمال أدوات تطهير اليدين، وقياس ‏درجات الحرارة، وتوفير المعقمات، بهدف تعزيز الجهود الوقائية ‏والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .‏‏ // انتهى //‏17:12ت م0169

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