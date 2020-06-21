لحمايتك من النوبة القلبية إليك 5 عادات سيئة يجب الإقلاع عنها 

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تُعد النوبة القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية هي العامل الأكبر بين أسباب الوفاة الشائعة الأخرى التي تشمل السكري، وأمراض الجهاز التنفسي، وحوادث الطرق.

والنوبة القلبية مسؤولة وحدها عن وفاة 647 ألف أمريكي كل عام، وتبلغ تكلفة علاج الناجين منها 219 مليار دولار كل عام.

بعض الأرقام المخيفة عن النوبة القلبية:

يموت 70.2% من الرجال و 70.9% من النساء بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في سن بين 60 و79 عامًا.

وبالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عامًا، تبلغ هذه النسب 40% و 34.4% على التوالي.

وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا فإن النسبة هي 83% للرجال و 87.1% للنساء.

عادات سيئة تعزز نسب الإصابة بالنوبة القلبية:

بعيدًا عن تناول الدهون غير الصحية والأطعمة المصنعة، وزيادة نسب استهلاك الصوديوم أو الملح في الطعام، وعدم تناول الخضار والفواكه، هناك عادات أخرى يجب الانتباه إليها، بحسب ما نشر موقع Daily Health Post الطبي.

1- البقاء في المنزل طويلًا:

تسببت الاختراعات التكنولوجية في زيادة نسبة التواجد في المنزل، بالإضافة إلى أن جائحة كورونا أيضًا تجبر العديدين على ذلك، وهو له تأثير جانبي سيئ؛ إذ حددت دراسة حديثة نشرت في تقارير علم الأوبئة الحالية Current Epidemiology Reports، أن مجرد قضاء الوقت في الطبيعة دون ممارسة أي أنشطة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية؛ لذلك فالبقاء في المنزل لفترة طويلة عادة سيئة يجب التخلص منها.

2- تجاهل نظافة الأسنان:

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هناك الكثير من الأبحاث التي تشير إلى أن بكتيريا الفم تساهم في مشاكل أخرى في أجسامنا، أحد الأمثلة على ذلك هو مقال نُشر في مجلة BMJ الطبية، أوضح كيف يمكن أن تساهم أمراض اللثة في الإصابة بتصلب الشرايين؛ لذلك يُنصح بالذهاب إلى طبيب الأسنان على فترات دورية.

3- إهمال العلاقة العاطفية بين الأزواج:

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب American Journal of Cardiology وجود علاقة مباشرة بين ممارسة العلاقة العاطفية بين الأزواج مرة واحدة على الأقل في الشهر وبين انخفاض نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية.

4- تخطي وجبة الإفطار:

خلصت دراسة نُشرت في مجلة سيركوليشن Circulation إلى أن تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33%؛ لذلك فإن وجبة الإفطار أمر مهم لصحة القلب والأوعية الدموية.

5- الوحدة:

الشعور بالوحدة والعزلة يجلبان الكثير من المخاطر النفسية، لكن أيضًا لهما تأثير على الصحة الجسدية، بحسب ما حددت دراسة في BMJ Journal، حيث قالت إن المشاركين في الدراسة الذين أبلغوا عن انخفاض مستويات العلاقات الاجتماعية كانوا أكثر عرضة لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29%.

وقد يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب المختلفة، حيث يكونون أقل عرضة للخروج والمشاركة في الأنشطة البدنية، وأيضًا فإن العوامل النفسية المتعلقة بالعزلة لها دور في ذلك.

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