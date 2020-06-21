صحة الباحة تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد

2020-06-21

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

كشفت صحة الباحة، مساء اليوم، عن تفاصيل حريق وحدة سكنية منتقل تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة.

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وقالت صحة الباحة، في بيان لها، إن وحدة سكنية متنقلة تابعة لأحد الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد تعرضت لحريق محدود أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني؛ وتم إطفاؤه والسيطرة عليه.

وأشارت صحة الباحة، إلى أن الوحدة السكنية خارج أبنية المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى بأي حال من الأحوال؛ علمًا أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.

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