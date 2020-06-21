- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صحة الباحة تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صحة الباحة تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد
السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
كشفت صحة الباحة، مساء اليوم، عن تفاصيل حريق وحدة سكنية منتقل تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة.
وقالت صحة الباحة، في بيان لها، إن وحدة سكنية متنقلة تابعة لأحد الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد تعرضت لحريق محدود أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني؛ وتم إطفاؤه والسيطرة عليه.
وأشارت صحة الباحة، إلى أن الوحدة السكنية خارج أبنية المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى بأي حال من الأحوال؛ علمًا أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح ولله الحمد.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الباحة تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.