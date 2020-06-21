السعودية | 3379 إصابة جديدة بالسعودية.. والعودة بعادات جديدة

شكرا لقرائتكم 3379 إصابة جديدة بالسعودية.. والعودة بعادات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الصحة السعودية اليوم الأحد، تسجيل 3379 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 157612 إصابة.
كما أعلنت الصحة السعودية شفاء 2213 حالة لترتفع حالات التعافي إلى 101130 حالة.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا إن العودة الحذرة مهمة للغاية في مواجهة الجائحة.
وأضاف المتحدث أن هناك تذبذبا في معدل نمو العدوى بالفيروس، مشددا على ضرورة العودة بحذر وبعادات جديدة لمواجهة كورونا.
كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواجهة الوباء.
وأعلن المتحدث عن تطبيقات ذكية تقدم نصائح صحية لمواجهة كورونا.
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