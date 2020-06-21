، عودة 75% من منسوبي "الإسكان" وفروعها وفق الإجراءات الاحترازية الكاملة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبال الفروع للمواطنين بعد حجز المواعيد

استكملت وزارة الإسكان اليوم الأحد عودة 75% من موظفيها للعمل في كافة الفروع والمكاتب، وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة أثناء التواجد داخل الفروع، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على خدمة المواطنين من مستفيدي برنامج سكني بتقديم خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية وتسهم في زيادة نسب تملّك المساكن إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتستمر الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتشديد تطبيق التباعد داخل الفروع بما لا يقل عن مترين حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة عند المداخل واستخدام المعقمات، وعدم استقبال المواطنين والمراجعين إلا بحجز موعد مسبق عن طريق تطبيق وموقع "سكني" على الرابط (https://sakani.housing.sa/contact)، مع استمرار البرنامج في تقديم كافة الخدمات إلكترونياً عبر تطبيق وموقع سكني على مدار الساعة بهدف تسهيل تملّك الأسر السعودية للمساكن.

وتأتي عودة العمل بالوزارة وفروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق ما تحدده من نسب، فيما تتواصل خدمة المواطنين وفق قنوات رقمية متنوعة تشمل الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، والموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق "سكني" للأجهزة الذكيّة على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر ([email protected]) إلى جانب مركز سكني الشامل بالرياض الذي فتح أبوابه بعد أن تم تجهيزه وتعقيمه بالكامل لاستقبال المواطنين من السبت حتى الخميس، مع اتخاذ كافة أساليب الحماية الصحية واتباع التعليمات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة، فيما تمت خدمة 150,366 أسرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها 53,871 ألف أسرة سكنت منازلها.

وزارة الإسكان