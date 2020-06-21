محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت شرطة منطقة الرياض قرارًا بتعيين منال بنت علي عسيري، مديرة لشعبة شؤون الموظفين بالشرطة. وتعتبر "منال عسيري" من الكفاءات المميزة والجديرة بالتقدير في مجال عملها، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك خالد، ولديها مجموعة بحوث ودورات في مجال القيادة والتميز الإداري. "منال عسيري" مديرة لشؤون الموظفين بشرطة الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21 أصدرت شرطة منطقة الرياض قرارًا بتعيين منال بنت علي عسيري، مديرة لشعبة شؤون الموظفين بالشرطة. وتعتبر "منال عسيري" من الكفاءات المميزة والجديرة بالتقدير في مجال عملها، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك خالد، ولديها مجموعة بحوث ودورات في مجال القيادة والتميز الإداري. Advertisements 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:52 PM أصدرت شرطة منطقة الرياض قرارًا بتعيين منال بنت علي عسيري، مديرة لشعبة شؤون الموظفين بالشرطة. وتعتبر "منال عسيري" من الكفاءات المميزة والجديرة بالتقدير في مجال عملها، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك خالد، ولديها مجموعة بحوث ودورات في مجال القيادة والتميز الإداري. ، "منال عسيري" مديرة لشؤون الموظفين بشرطة الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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