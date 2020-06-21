محمد بن مسعود - الدمام - استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا. "إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-21 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا. Advertisements 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:43 PM استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا. ، "إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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