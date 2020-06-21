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محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:38 PM
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
، ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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