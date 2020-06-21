محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة النماص مبارك القحطاني، رتبته الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. مدير شرطة النماص يتقلّد رتبة "عميد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-21 قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة النماص مبارك القحطاني، رتبته الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 04:38 PM قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبد العزيز المغلوث، مدير شرطة محافظة النماص مبارك القحطاني، رتبته الجديدة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته. وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره لهذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن. ، مدير شرطة النماص يتقلّد رتبة "عميد" ،

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