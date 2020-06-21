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سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.فلسطين فيروس كورونا الجديد
فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-21
سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:35 PM
حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 1022
سجلت فلسطين اليوم، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات في فلسطين ارتفعت إلى 1022 إصابة؛ مشيرة إلى أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصًا مخبريًّا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.
، فلسطين تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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