شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘شاب” يدفن ”أمة‘‘ تحت ”الأرض” وهي حية وبعد 3 أيام من دفنها كانت ‘‘المفاجأة الصادمة‘‘ ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٩ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أقدم إبن صيني عاق، على دفن أمه حيه، فعثر عليها أشخاص وقاموا بإخراجها بعد ثلاثة أيام من دفنها. Advertisements وبحسب مقطع فيديو، تداولته وسائل إعلام دولية وصينينة فقد تمكنت الشرطة الصينية، من إنقاذ الضحية وهي مشلولة وتبلغ من العمر 79 عاما، وضبط ابنها البالغ من العمر 58 عاما. وذكرت تلك الوسائل الإعلامية أن العجوز المسنة، كانت مغطاة بالطين وبالكاد تلتقط أنفاسها، فيما ذكرت المعلومات الأولية أن زوجة ابن الضحية، هي من أبلغت الشرطة عن اختفاء المسنة. وفور وصول الشرطة البلاغ، قامت بفتح تحقيق واستعداء ابنها إلى مركز الشرطة واعترف أثناء التحقيق معه بإقدامه على دفن والدته في قبر مهجور، ونقلت الشرطة، الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بقيت في حالة مستقرة.

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