شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب المجنون" يصدم الأمريكان بقرار غريب بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٩ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار صادم وغريب لسكان الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم أن بلاده تعد الدولة الأكثر وباءً في العالم. وأكد "ترامب" في خطاب له، أنه طالب من الجهات الصحية الأمريكية إبطاء فحوصات كورونا، معتبرًا أن الاختبارات المكثفة التي تجريها بلاده للكشف عن كورونا تُعتبر سلاحاً ذا حدين؛ أدت لاكتشاف عدد أكبر من الحالات.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما: أن "الولايات المتحدة أجرت حتى الآن اختبارات لنحو 25 مليون شخص، وهو ما يزيد بكثير عما قامت به دول أخرى". وتابع "ترامب" في خطاب لم يكن بهِ إجراءات احترازية ضد كورونا: "عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عدداً أكبر من الأشخاص وعدداً أكبر من الحالات، ولذلك طلبت من معاوني إبطاء الاختبارات".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت "حياة مئات الآلاف"، وأن أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه "بعمل خارق" للرد على الجائحة.

جدير بالذكر أن آخر إحصائية للأصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أفادت بإصابة ما لا يقل عن 2.23 مليون شخص ووفاة أكثر من 119 ألف أمريكي حتى الآن.