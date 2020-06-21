شكرا لمتابعة خبر عن «صحة الباحة» تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):كشفت الشؤون الصحية بالباحة، عن تفاصيل الحريق الذي نشب في مستشفى المخواة الجديد اليوم الأحد.
وأكدت أن الحريق كان لوحدة سكنية متنقله "بركس" تابع لإحدى الشركات العاملة بالمستشفى وكان محدود ولم يتعرض المبنى لأي ضرر.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده و السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح .
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة الباحة» تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.