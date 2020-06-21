شكرا لمتابعة خبر عن «صحة الباحة» تكشف تفاصيل حريق مستشفى المخواة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشفت الشؤون الصحية بالباحة، عن تفاصيل الحريق الذي نشب في مستشفى المخواة الجديد اليوم الأحد.

وأكدت أن الحريق كان لوحدة سكنية متنقله "بركس" تابع لإحدى الشركات العاملة بالمستشفى وكان محدود ولم يتعرض المبنى لأي ضرر.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده و السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح .