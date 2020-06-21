شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الداخلية»: السماح بإقامة الزواجات في قاعات الأفراح والعزاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، عن السماح بإقامة الزواجات في قاعات الأفراح، وإقامة تجمعات العزاء بشرط عدم زيادة العدد عن 50 شخصاً.
وأوضح متحدث وزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن العودة لا تعني زوال المخاطر، ومنع انتشارها يكون بالالتزام، سنتابع تنفيذ التعليمات، وسنطبق العقوبات بحق المخالفين.
وقال المقدم طلال الشلهوب: " وردنا كثير من الاستفسارات حول مكة المكرمة هل يشملها عودة الحياة، أؤكد أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة مع تعليق العمرة " .
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