شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية»: نسب الحضور في مقار العمل لا تتجاوز 75% والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن نسب الحضور في مقارّ العمل لا تتجاوز ٧٥٪ مع تطبيق الدوام المرن، والبروتوكولات الصحية.
وكشف متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه قامت الوزارة بـ ٦٦ ألف زيارة تفتيشية على مقارّ العمل للتأكد من تطبيقها للإجراءات.
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