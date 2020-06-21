شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على المادة 73 التي أسقطت ادعاءات قطر الخمس ضد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

كشف عبدالعزيز السند الخبير المختص بالاعمال الدولية آلية إسقاط منظمة التجارة العالمية لخمس من أصل 6 إدعاءات تقدمت بهم قطر ضد المملكة، وذلك من خلال إستخدام المادة " 73" من إتفاقية " تريبس".

وأوضح بأن قطر قدمت 6 ادعاءات استندت فيها إلى الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية، لكن التقرير النهائي الذي صدر مؤخرا أسقط 5 من الادعاءات المرفوعة ضد المملكة من قبل فريق التحكيم وهذا تم في ظل تقديم المملكة معلومات عن حماية الملكية الفكرية وحماية أمنها القومي.

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وذكر أنه عند تأسيس المنظمة، أدرك المؤسسون أنه يجب أن تكون هناك استثناءات لحماية الأمن الوطني، وحماية الصناعة الوطنية، وكثير من الدول تلجأ لهذه البنود لحماية صناعتها أو حماية أمنها الوطني.

وبين بان المملكة استخدمت المادة 73 في اتفاقية تريبس، والتي نصت على أنه لا يوجد بموجب هذه الاتفاقية ما يحد أي دولة عضو من اتخاذ أي إجراءات لحماية مصالحها الأمنية الأساسية وتم بناء على هذا إسقاط جميع الادعاءات المتعلقة بالقرصنة.

وأردف أن المملكة استطاعت اسقاط المواد الخمس، فإنها تستطيع اسقاط الادعاء السادس المزعوم من قطر، متابعا بانه يأمل أن تستأنف المملكة، فيما يخص بالإجراءات القضائية بحقوق الملكية الفكرية".