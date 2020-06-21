شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة»: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.

‏وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن الالتزام بالسلوكيات أمر في متناول الجميع من أجل العودة بحذر وضرورة عمل تقييم ذاتي قبل الخروج من المنزل، لافتًا إلى وجود تذبذب في معدل نمو العدوى بكورونا.