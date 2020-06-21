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أمانة الشرقية تحدد مواقع للتباعد الجسدي بعلامات إرشادية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جهودها الاحترازية والوقائية وتطبيق البروتوكولات البلدية، والتباعد الاجتماعي، والرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والغذائية والصحية والأماكن العامة والحدائق العامة والكورنيشات والواجهات البحرية بالمنطقة وذلك مع عودة الحياة الطبيعية، حيث قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي برسم علامات إرشادية في الواجهة البحرية والكورنيش بمحافظة الخبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الجسدي الآمن، وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية، للمساعدة على الحد من انتشار فيروس وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، والحفاظ على صحة المواطن والمقيم في المنطقة بشكل عام.

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