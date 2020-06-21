شكرا لمتابعة خبر عن ‏ إصابة 21 شخصًا من 4 عائلات بسبب زيارة عائلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قصة مؤلمة لإحدى حالات فيروس كورونا المستجد COVID19 بسبب زيارة عائلية، وعدم اتخاذ أحد الأفراد المصابين للاجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن ذلك تسبب في نقل العدوى لـ 21 فرداً من 4 عائلات منهم كبار سن وأطفال، منها حالتين حرجة تخضع للرعاية الطبية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.