فيديو لكسوف الشمس الحلقي كاملًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّق الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لحظات كسوف الشمس الحلقي الذي شهدته سماء المملكة صباح اليوم الأحد. وثّق الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لحظات كسوف الشمس الحلقي الذي شهدته سماء المملكة صباح اليوم الأحد. وقال خالد الزعاق: " وانتهى كسوف ٢١ يونيو ولن يتكرر كسوف الشمس الحلقي إلا بعد 29 سنة " . وهذا الكسوف الحلقي في المنطقة هو الثاني بعد الكسوف الحلقي الذي شهدته المنطقة يوم 26 ديسمبر 2019.

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