شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط» تؤكد منع سفر الأطفال دون مرافق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدّدت الخطوط الجوية، على منع سفر الأطفال دون مرافق لمن هم أقل من 15 عامًا.

وأوضحت أنه يُسمح للأطفال من جميع الأعمار بالسفر مع ذويهم على رحلات الخطوط السعودية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وأعادت التذكير باستمرار تعليق الرحلات الدولية لأسباب احترازية حتى إشعار آخر، بالتزامن مع عودة الرحلات الداخلية تدريجيًا.