شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تنفذ جولات للرقابة على الأسعار بجميع مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت الفرق الرقابية لوزارة التجارة صباح اليوم، تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة التزام محال تجارة الجملة والتجزئة بتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك تزامناً مع بدء عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

واستهدفت جولات الوزارة متاجر الهايبرماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع مواد البناء، ومحطات الوقود.

وتقوم الفرق الرقابية للوزارة خلال هذه الجولات برصد مباشر لأسعار السلع من خلال نظام الرصد الإلكتروني للأسعار، الذي يتم من خلاله رصد مباشر لأسعار أكثر من 217 سلعة، ومقارنتها بدول الجوار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى رفع البلاغات والشكاوى طوال الـ 24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.