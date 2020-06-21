أخبار السعودية اليوم.. جوامع ومساجد مكة تستقبل المصلين.. وتعافي معمّرة سعودية عمرها يتجاوز 100 عام من إصابتها بكورونا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 21 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها جوامع ومساجد مكة تستقبل المصلين وسط الإجراءات الاحترازية، وهيئة الأرصاد تتوقع أتربة وغيومًا وسحبًا ممطرة على مناطق عدة، وانقلاب مركبة بالطائف، وتعافي معمّرة سعودية عمرها يتجاوز 100 عام من فيروس كورونا.

عمرها تجاوز الـ100 عام.. تعافي معمّرة سعودية من إصابتها بكورونا

تعافت معمرة سعودية تبلغ من العمر 101 عام، من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

«911»: انقلاب مركبة في الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى

انحرفت مركبة عن مسارها وانقلبت في محافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد؛ ما أدَّى إلى إصابة أشخاص عدة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونُقل المصابون للمستشفى.

«العدل» تصدر الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني

أصدرت وزارة العدل الدليل الاسترشادي لخدمة التقاضي الإلكتروني، المتضمن شرحًا مفصلًا لخطوات الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

«الملكية الفكرية» ترصد 231 موقعًا إلكترونيًا مخالفًا لأنظمتها

رصدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 231 موقعًا إلكترونيًّا مخالفًا لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها، ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية للحدّ من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

إمام الحرم المكي: توافق كسوف الشمس ووباء كورونا نذيران للناس

أدَّى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم صلاة كسوف الشمس، اقتداءً بسنة النبي، في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرّعة لبارئها وتتوسل إليه، وترجو مغفرته وعفوه ورضاه.

المملكة ترأس الاجتماع الـ20 العشرين للمجلس الاستشاري الأممي لمكافحة الإرهاب

رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير «عبد الله بن يحيى المعلمي» بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤخرًا، الاجتماعَ الافتراضي العشرين للمجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «UNCCT».

مؤسسة النقد تعلن بدء استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة

Advertisements

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأحد، بدء استقبال مراجعي المركز الرئيسي وفروع المؤسسة من خلال خدمة «حجز المواعيد الإلكترونية».

الأرصاد: غيوم وأتربة وسحب رعدية ممطرة على مناطق عدة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحوال الجوية اليوم الأحد، لافتةً إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي عسير وجازان، مع استمرار الرياح النشطة على شرق المملكة ووسطها.

جوامع ومساجد مكة تستقبل المصلين وسط التزام بالإجراءات الوقائية

أدت جموع من المصلين بجوامع ومساجد مكة المكرمة صلاة فجر اليوم الأحد، وذلك في أول صلاة جماعة بعد إغلاق دام أكثر من 90 يومًا جراء إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

الشؤون الإسلامية: استمرار تعليق الدروس والمحاضرات وتعليم القرآن بالمساجد

أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور «محمد بن عبدالعزيز العقيل»، أن إقامة الدروس والمحاضرات في المساجد، وتدريس القرآن في الحلقات والدور النسائية، لا تزال معلَّقة حتى إشعار آخر.

بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بـ«تعليم المدينة»

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بدء تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1442هـ, وأيضًا تسجيل الطلاب من أمهات سعوديات لآباء غير سعوديين، في المدارس الحكومية.

«الصحة» تدعو متابعيها لطرح استفساراتهم حول كورونا للردّ عليها بالمؤتمر الصحفي

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول فیروس كورونا وما يتصل به، للرد عليها خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة الجهات المختصة الأخرى، مساء اليوم.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. 6 مدن في المملكة تشارك في احتفال عالمي أون لاين.. وصلاة الكسوف الأحد المقبل

أخبار السعودية اليوم.. 4 خطوات لحصر مخالطي مصابي كورونا.. والمتزوج ليس ملزمًا بإثبات الاستقلالية في حساب المواطن

أخبار السعودية اليوم.. «مرور عسير» يُطيح بقائد مركبة ومرافقه بعد استعراض جنوني.. ووسم بائع «آيس كريم أبها» يتصدَّر تويتر

