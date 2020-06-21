«تعليم نجران» يفوز بـ 4 ميداليات في مسابقة عالمية للرياضيات

حقَّق تعليم منطقة نجران إنجازًا جديدًا يضاف إلى ملف إنجازاته بحصول 4 طالبات من المنطقة على أربع ميداليات، منها ذهبيتان ومثلهما برونزية في مسابقة «الكانجارو للرياضيات» لعام 2020 م .

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي التهنئة للطالبات ومدارسهن وأولياء أمورهن وللشؤون التعليمية للبنات ولإدارة نشاط الطالبات على جهودهن في هذه المسابقة

وأكَّد أنَّ هذه المنجزات تأتي استمرارًا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية سائلًا الله لهن مزيدًا من التميز والإبداع.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر محمد مدخلي، أنَّ المسابقة جرت بمشاركة نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والأهلي بالمملكة عن بُعد عبر التواصل الإلكتروني.

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وأكد «مدخلي» إحراز تعليم نجران مراكز متقدمة خلال المسابقة وتحصله على أربع ميداليات بواسطة الطالبة ندى عصام محمد مرسي بالمتوسطة السابعة عشرة وحصدت ذهبية، والطالبة رنا محمد علي بالمتوسطة الثانية عشر وفازت بذهبية، والطالبة سدن عمر بن أحمد الحسني بابتدائية توسم الإبداع الأهلية وفازت ببرونزية، وكذلك الطالبة زينب كريم صالح زكري من الابتدائية التاسعة وحصلت على برونزية.

وأشار إلى أنَّ مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

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