سفير نيوزيلندا في السعودية: شكرًا جزيلًا لـ«درايف ثرو»

أشار سفير نيوزيلندا في السعودية، جيمس مونرو، بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة «درايف ثرو» في المملكة، لإجراء مسح فيروس كورونا.

وجاء ذلك عقب قيام مونرو وأسرته بإجراء فحص كورونا عبر خدمة «درايف ثرو»، للاشتباه في إصابته هو وعائلته بالفيروس.

وقال مونرو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: »في الأسبوع الماضي أصبتُ وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا.. فقررنا أن نجري فحص كوفيد 19 للتأكد من سلامتنا».

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وأضاف: «بالمناسبة، أودّ أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة «درايف ثرو» في المملكة العربية السعودية، بالرغم من حرارة الصيف.. شكرًا جزيلًا».

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